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Кузнецов Александр Родионович

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Место рождения

д.Слобода Бабынинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Родион Григорьевич

Мать: Кузнецова Татьяна

д.Слобода Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
До 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

л.Бабынино Калужской обл.
Смерть
Неизвестно
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