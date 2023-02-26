Кузнецов Александр Родионович
Место рожденияд.Слобода Бабынинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Родион Григорьевич
Мать: Кузнецова Татьяна
д.Слобода Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
До 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
л.Бабынино Калужской обл.
Смерть
Неизвестно