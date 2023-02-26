Кузнецова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Григорьевич
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Григорьевич
д.Слобода Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Родионович
Отец ребёнка: Кузнецов Родион Григорьевич
д.Слобода Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Слобода Бабынинского р-она