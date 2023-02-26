Кузнецова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1923

Муж: Кузнецов Родион Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Григорьевич

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Родионовна

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Григорьевич

д.Слобода Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Родионович

Отец ребёнка: Кузнецов Родион Григорьевич

д.Слобода Бабынинского р-на
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Слобода Бабынинского р-она
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