Кузнецова (Мозжухина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Мозжухина) Мария

Кузнецова (Мозжухина) Мария

avatar

Место рождения

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжухин Василий

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Родионович

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин Родионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close