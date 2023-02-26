Кузнецова (Мозжухина) Мария
Место рожденияд.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозжухин Василий
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Родионович
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно