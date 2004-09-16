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Полушина (Хохлова) Александра Павловна

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Место рождения

Кировская обл., Халтуринский р-н, дер. Копылы

Дата рождения

22.04.1911

Дата смерти

16.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1911

Отец: Хохлов Павел Акимович

Мать: Хохлова Павла Степановна

Кировская обл., Халтуринский р-н, дер. Копылы
Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Буракова Галина Павловна

Отец ребёнка: Полушин Павел Захарович

Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Яковское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полушин Павел Захарович

Смерть
16.09.2004
Пермская обл., г. Чайковский
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