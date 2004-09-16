Полушина (Хохлова) Александра Павловна
Место рожденияКировская обл., Халтуринский р-н, дер. Копылы
Дата рождения22.04.1911
Дата смерти16.09.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1911
Отец: Хохлов Павел Акимович
Мать: Хохлова Павла Степановна
Кировская обл., Халтуринский р-н, дер. Копылы
Рождение ребёнка
11.03.1938
Дочь: Буракова Галина Павловна
Отец ребёнка: Полушин Павел Захарович
Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Яковское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2004
Пермская обл., г. Чайковский