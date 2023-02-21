Хохлов Павел Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлов Павел Акимович

Хохлов Павел Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Аким Федулович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Хохлова Павла Степановна

г. Халтурин, Кировская обл.
Рождение ребёнка
22.04.1911

Дочь: Полушина Александра Павловна

Мать ребёнка: Хохлова Павла Степановна

Кировская обл., Халтуринский р-н, дер. Копылы
Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close