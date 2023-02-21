Хохлов Павел Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохлов Аким Федулович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1900
Жена: Хохлова Павла Степановна
г. Халтурин, Кировская обл.
Рождение ребёнка
22.04.1911
Дочь: Полушина Александра Павловна
Мать ребёнка: Хохлова Павла Степановна
Кировская обл., Халтуринский р-н, дер. Копылы
Смерть
1935