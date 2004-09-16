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Полушин Павел Захарович

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Место рождения

Кировская обл., Халтуринский р-н, Русановский с/с, дер. Полушино

Дата рождения

12.08.1904

Дата смерти

16.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1904

Отец: Полушин Захар Александрович

Мать: Полушина Евдокия Сергеевна

Кировская обл., Халтуринский р-н, Русановский с/с, дер. Полушино
Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Буракова Галина Павловна

Мать ребёнка: Полушина Александра Павловна

Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Яковское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полушина Александра Павловна

Смерть
16.06.1987
Пермская обл., г. Чайковский
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