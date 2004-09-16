Полушин Павел Захарович
Место рожденияКировская обл., Халтуринский р-н, Русановский с/с, дер. Полушино
Дата рождения12.08.1904
Дата смерти16.06.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1904
Кировская обл., Халтуринский р-н, Русановский с/с, дер. Полушино
Рождение ребёнка
11.03.1938
Дочь: Буракова Галина Павловна
Мать ребёнка: Полушина Александра Павловна
Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Яковское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1987
Пермская обл., г. Чайковский