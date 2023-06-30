Загребнев Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Загребнев Трофим Иванович
Мать: Загребнева Василиса
Рождение ребёнка
1838 или 1839
Сын: Загребнев Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
14.06.1854
Сын: Загребнев Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Загребнева Дарья Александровна
Рождение ребёнка
21.11.1855
Сын: Загребнев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Загребнева Дарья Александровна
Рождение ребёнка
04.11.1858
Дочь: Загребнева Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Загребнева Дарья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно