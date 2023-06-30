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Загребнев Григорий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Загребнев Трофим Иванович

Мать: Загребнева Василиса

Рождение ребёнка
1838 или 1839

Сын: Загребнев Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1854

Сын: Загребнев Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Загребнева Дарья Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1855

Сын: Загребнев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Загребнева Дарья Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1858

Дочь: Загребнева Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Загребнева Дарья Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребнева Дарья Александровна

Смерть
Неизвестно
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