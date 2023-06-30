Загребнева Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнева Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1854

Сын: Загребнев Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1855

Сын: Загребнев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1858

Дочь: Загребнева Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Загребнев Григорий Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Григорий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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