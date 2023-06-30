Загребнева Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1854
Сын: Загребнев Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
21.11.1855
Сын: Загребнев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
04.11.1858
Дочь: Загребнева Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Загребнев Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно