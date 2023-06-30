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Загребнев Трофим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Загребнев Иван Георгиевич

Мать: Загребнева Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Загребнев Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Загребнева Василиса

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Загребнев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Загребнева Василиса

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Загребнев Фрол Трофимович

Мать ребёнка: Загребнева Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребнева Василиса

Смерть
Неизвестно