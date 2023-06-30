Загребнев Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Загребнев Иван Георгиевич
Мать: Загребнева Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Загребнев Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Загребнева Василиса
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Загребнев Иван Трофимович
Мать ребёнка: Загребнева Василиса
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Загребнев Фрол Трофимович
Мать ребёнка: Загребнева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загребнева Василиса
Смерть
Неизвестно