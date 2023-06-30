Загребнева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Загребнев Трофим Иванович
Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Шебордаева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Загребнева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 04.06.1811
Дочь: Загребнева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно