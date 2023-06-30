Загребнева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Загребнев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Шебордаева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Загребнева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 04.06.1811

Дочь: Загребнева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Загребнев Иван Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно