Шебордаева (Загребнева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева (Загребнева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 или 1767 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Загребнев Иван Георгиевич

Мать: Загребнева Татьяна

Рождение ребёнка
19.08.1823

Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шебордаева Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шебордаева Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Шебордаева Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1831 или 1833

Дочь: Долгова Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Тимофей Павлович

Смерть
Неизвестно
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