Шебордаева (Загребнева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Загребнев Иван Георгиевич
Мать: Загребнева Татьяна
Рождение ребёнка
19.08.1823
Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шебордаева Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шебордаева Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Шебордаева Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1831 или 1833
Дочь: Долгова Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шебордаев Тимофей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно