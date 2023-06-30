Шебордаев Тимофей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Тимофей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Шебордаев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1821

Дочь: Шебордаева Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1823

Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шебордаева Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шебордаева Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Шебордаева Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1831 или 1833

Дочь: Долгова Агафия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шебордаев Макар Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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