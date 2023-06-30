Шебордаев Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Шебордаев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1821
Дочь: Шебордаева Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1823
Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шебордаева Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шебордаева Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шебордаева Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Шебордаева Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1831 или 1833
Дочь: Долгова Агафия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шебордаева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Шебордаев Макар Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно