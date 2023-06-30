Загребнева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 или 1795 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Загребнев Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Загребнев Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1820 или 1821

Сын: Загребнев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Загребнев Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Загребнев Фрол Трофимович

Отец ребёнка: Загребнев Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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