Загребнева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Загребнев Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Загребнев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1820 или 1821
Сын: Загребнев Иван Трофимович
Отец ребёнка: Загребнев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Загребнев Фрол Трофимович
Отец ребёнка: Загребнев Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно