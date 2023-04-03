Шайдулина (Большакова) Любовь Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдулина (Большакова) Любовь Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1957

Отец: Большаков Виталий Николаевич

Мать: Большакова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.04.1981

Дочь: Хуснутдинова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Шайдулин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
09.11.1985

Дочь: Гимаева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шайдулин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1995

Сын: Шайдулин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Шайдулин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдулин Александр Михайлович

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