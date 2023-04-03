Шайдулина (Большакова) Любовь Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1957
Рождение ребёнка
07.04.1981
Дочь: Хуснутдинова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Шайдулин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1985
Дочь: Гимаева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шайдулин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1995
Сын: Шайдулин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Шайдулин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно