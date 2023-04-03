Хуснутдинова (Шайдулина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1981
Рождение ребёнка
04.05.2006
Сын: Хуснутдинов Данил Дамирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.05.2006
Сын: Хуснутдинов Кирилл Дамирович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Дамир Рангилевич
Рождение ребёнка
31.10.2008
Дочь: Хуснутдинова Полина Дамировна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Дамир Рангилевич
Рождение ребёнка
03.12.2021
Дочь: Батыршина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Батыршин Алексей Тимирханович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно