Хуснутдинова (Шайдулина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова (Шайдулина) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1981

Отец: Шайдулин Александр Михайлович

Мать: Шайдулина Любовь Витальевна

Рождение ребёнка
04.05.2006

Сын: Хуснутдинов Данил Дамирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.05.2006

Сын: Хуснутдинов Кирилл Дамирович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Дамир Рангилевич

Рождение ребёнка
31.10.2008

Дочь: Хуснутдинова Полина Дамировна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Дамир Рангилевич

Рождение ребёнка
03.12.2021

Дочь: Батыршина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Батыршин Алексей Тимирханович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батыршин Алексей Тимирханович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Дамир Рангилевич

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