Шайдулин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1981
Дочь: Хуснутдинова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шайдулина Любовь Витальевна
Рождение ребёнка
09.11.1985
Дочь: Гимаева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Шайдулина Любовь Витальевна
с.Калтасы
Рождение ребёнка
18.05.1995
Сын: Шайдулин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Шайдулина Любовь Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно