Шайдулин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдулин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1981

Дочь: Хуснутдинова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шайдулина Любовь Витальевна

Рождение ребёнка
09.11.1985

Дочь: Гимаева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Шайдулина Любовь Витальевна

с.Калтасы
Рождение ребёнка
18.05.1995

Сын: Шайдулин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Шайдулина Любовь Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдулина Любовь Витальевна

Смерть
Неизвестно
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