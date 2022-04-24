Большакова (Кузьминых) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Кузьминых) Нина Дмитриевна

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Место рождения

с.Калтасы

Дата рождения

27.10.1928

Дата смерти

24.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Калтасы
Рождение ребёнка
07.11.1954

Сын: Большаков Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.1957

Дочь: Шайдулина Любовь Витальевна

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1961

Сын: Большаков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1962

Дочь: Топчиенко Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Виталий Николаевич

Смерть
24.04.2022
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