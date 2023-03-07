Бабина Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Марья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Бабин Григорий Феоктистов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Григорий Феоктистов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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