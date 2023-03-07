(Бабина) Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабина) Агафья Григорьева

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Бабин Григорий Феоктистов

Мать: Бабина Марья Ефимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Агапова, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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