(Бабина) Агафья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Бабин Григорий Феоктистов
Мать: Бабина Марья Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Агапова, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795