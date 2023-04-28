Бабин Григорий Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Бабин Феоктист Иванов
Мать: Бабина Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Бабина Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Марья Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786