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Бабин Григорий Феоктистов

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Бабин Феоктист Иванов

Мать: Бабина Ненила Яковлева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Бабина Марья Ефимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Марья Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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