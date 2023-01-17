Полунина (Архипова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Архипова) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Архипов Яков Федорович

Мать: Архипова Дарья Адриановна

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Деревня Макшеево, Бороздинская волость
Бракосочетание
16.04.1900 ст.

Муж: Полунин Михаил Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.

Сын: Полунин Антоний Михайлович

Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1907 ст.

Сын: Полунин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.

Сын: Полунин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1911 ст.

Сын: Полунин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1913 ст.

Дочь: Игнатова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
кормилица князя Оболенского (Одоевского)
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1947
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