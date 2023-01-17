Полунина (Архипова) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Архипов Яков Федорович
Деревня Макшеево, Бороздинская волость
Бракосочетание
16.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.
Сын: Полунин Антоний Михайлович
Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1907 ст.
Сын: Полунин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.
Сын: Полунин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1913 ст.
Дочь: Игнатова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Полунин Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
кормилица князя Оболенского (Одоевского)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1947