Полунин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения08.11.1878 ст.
Дата смертиМежду 1913 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878 ст.
Отец: Полунин Иван Кузьмич
Бракосочетание
16.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.
Сын: Полунин Антоний Михайлович
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
05.02.1907 ст.
Сын: Полунин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.
Сын: Полунин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1911 ст.
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
28.03.1913 ст.
Дочь: Игнатова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, городовой в Москве
Смерть
Между 1913 и 1917