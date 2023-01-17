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Полунин Михаил Иванович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

08.11.1878 ст.

Дата смерти

Между 1913 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878 ст.

Отец: Полунин Иван Кузьмич

Мать: Полунина Акилина Ивановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
16.04.1900 ст.

Жена: Полунина Пелагея Яковлевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.

Сын: Полунин Антоний Михайлович

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1907 ст.

Сын: Полунин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.

Сын: Полунин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1911 ст.

Сын: Полунин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1913 ст.

Дочь: Игнатова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Полунина Пелагея Яковлевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, городовой в Москве
Смерть
Между 1913 и 1917
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