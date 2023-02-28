Архипова (Базаева) Дарья Адриановна
Место рождения
Дата рождения26.03.1858 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1858 ст.
Отец: Адриан Пименович
Мать: Арина Анфиногеновна
Бракосочетание
20.04.1875 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1880 ст.
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Полунина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович
Деревня Макшеево, Бороздинская волость
Рождение ребёнка
07.03.1886 ст.
Сын: Архипов Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович
Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1907