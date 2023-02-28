Архипова (Базаева) Дарья Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Базаева) Дарья Адриановна

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Место рождения

Ольховец, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

26.03.1858 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1858 ст.

Отец: Адриан Пименович

Мать: Арина Анфиногеновна

Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
20.04.1875 ст.

Муж: Архипов Яков Федорович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1880 ст.

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Полунина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Деревня Макшеево, Бороздинская волость
Рождение ребёнка
07.03.1886 ст.

Сын: Архипов Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Архипов Яков Федорович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
После 1907
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