Суровцов Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын дьячка Николаевской Становской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
15.09.1791 ст.
Грязовецкой округи церкви Николая Чудотворца, что на Стану, женился богословский ученик Яков Петров сын Суровцов. Понял за себя Вологодского уезда церкви Николая Чудотворца, что на Выколупкине, священ... Показать все
Образование
До 1793
Обучался в Вологодской Семинарии латинскому и российскому языкам, грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и европейским языкам, истории и географии.
Работа или профессия
1794
Посвящен во священника к Вологодской Вознесенской Рыбнорядской церкви.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Суровцова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Суровцова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Суровцов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Степанида Ивановна
Смерть
1822