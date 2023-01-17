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Суровцов Яков Петрович

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Место рождения

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Становской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
15.09.1791 ст.

Жена: Суровцова Степанида Ивановна

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Грязовецкой округи церкви Николая Чудотворца, что на Стану, женился богословский ученик Яков Петров сын Суровцов. Понял за себя Вологодского уезда церкви Николая Чудотворца, что на Выколупкине, священ... Показать все
Образование
До 1793
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался в Вологодской Семинарии латинскому и российскому языкам, грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и европейским языкам, истории и географии.
Работа или профессия
1794
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящен во священника к Вологодской Вознесенской Рыбнорядской церкви.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Суровцова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Суровцова Степанида Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Суровцов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Степанида Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1822
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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