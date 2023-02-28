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Суровцова Степанида Ивановна

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Место рождения

Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Вологодского уезда Николаевской, что на Выколупкине церкви.
Бракосочетание
15.09.1791 ст.

Муж: Суровцов Яков Петрович

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Грязовецкой округи церкви Николая Чудотворца, что на Стану, женился богословский ученик Яков Петров сын Суровцов. Понял за себя Вологодского уезда церкви Николая Чудотворца, что на Выколупкине, священ... Показать все
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Суровцова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцов Яков Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Суровцов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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