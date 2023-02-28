Суровцова Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Вологодского уезда Николаевской, что на Выколупкине церкви.
Бракосочетание
15.09.1791 ст.
Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Грязовецкой округи церкви Николая Чудотворца, что на Стану, женился богословский ученик Яков Петров сын Суровцов. Понял за себя Вологодского уезда церкви Николая Чудотворца, что на Выколупкине, священ... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Суровцова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Суровцов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков Петрович
Смерть
Неизвестно