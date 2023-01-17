Шипицын Тимофей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Леканида Тимофеевна
Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шипицын Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно