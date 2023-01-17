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Шипицын Тимофей Леонтьевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шипицын Леонтий Николаевич

Мать: Шипицына Елена Савельевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Леканида Тимофеевна

Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шипицын Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шипицын Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шипицына Стефанида Филимоновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Стефанида Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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