Шипицына Елена Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шипицын Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шипицын Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шипицын Филипп Леонтьевич
Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно