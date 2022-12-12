Шипицына Елена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Елена Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шипицын Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шипицын Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шипицын Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шипицын Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шипицын Филипп Леонтьевич

Отец ребёнка: Шипицын Леонтий Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Леонтий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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