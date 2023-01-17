Шипицын Федор Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шипицын Константин Федорович
Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно