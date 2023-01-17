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Шипицын Федор Леонтьевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шипицын Леонтий Николаевич

Мать: Шипицына Елена Савельевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шипицын Константин Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шипицын Сергей Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шипицын Степан Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Александра Ефстафьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Александра Ефстафьевна

Смерть
Неизвестно
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