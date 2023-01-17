Шипицына Стефанида Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Стефанида Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Леканида Тимофеевна

Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шипицын Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шипицын Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Тимофей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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