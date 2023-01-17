Шипицына Стефанида Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Леканида Тимофеевна
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шипицын Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно