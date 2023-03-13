Степанова Мария Фотиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Мария Фотиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Крыгина Мария

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Рождение ребёнка
1876

Сын: Степановъ Иванъ

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Наследницкий, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Степановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мамыкина Анна

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Рождение ребёнка
1887

Сын: Степановъ Иванъ

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Рождение ребёнка
1887

Сын: Степановъ Александръ

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Рождение ребёнка
07.11.1890

Сын: Степановъ Викторъ

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степановъ Андрей

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