Степанова Мария Фотиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крыгина Мария
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
1876
Сын: Степановъ Иванъ
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Наследницкий, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1879
Сын: Степановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мамыкина Анна
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Степановъ Иванъ
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Степановъ Александръ
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
07.11.1890
Сын: Степановъ Викторъ
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степановъ Андрей