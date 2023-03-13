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Крыгина (Степанова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Степановъ Андрей

Мать: Степанова Мария Фотиева

Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Крыгинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1895

Сын: Крыгинъ Александръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Крыгинъ Павелъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1898

Дочь: (Крыгина) Ефросинья

Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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