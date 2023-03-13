Крыгина (Степанова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Степановъ Андрей
Мать: Степанова Мария Фотиева
Бракосочетание
27.01.1893
Муж: Крыгинъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.12.1893
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.03.1895
Сын: Крыгинъ Александръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Крыгинъ Павелъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.02.1898
Дочь: (Крыгина) Ефросинья
Отец ребёнка: Крыгинъ Федоръ