Мамыкина (Степанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкина (Степанова) Анна

Мамыкина (Степанова) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Степановъ Андрей

Мать: Степанова Мария Фотиева

Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Мамыкинъ Василій

Рождение ребёнка
16.11.1898

Сын: Мамыкинъ Матвей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мамыкинъ Марина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Рождение ребёнка
06.12.1901

Дочь: Мамыкина Анастасия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1903

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1905

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: Мамыкина Наталья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1908

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Мамыкинъ Александръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1914

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1916

Сын: Мамыкинъ Григорий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: Мамыкина Александра

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close