Мамыкина (Степанова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Степановъ Андрей
Мать: Степанова Мария Фотиева
Бракосочетание
25.01.1898
Муж: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
16.11.1898
Сын: Мамыкинъ Матвей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мамыкинъ Марина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
06.12.1901
Дочь: Мамыкина Анастасия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
11.05.1903
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
09.09.1905
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: Мамыкина Наталья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
17.10.1908
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
29.08.1912
Сын: Мамыкинъ Александръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
24.12.1914
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
18.02.1916
Сын: Мамыкинъ Григорий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: Мамыкина Александра
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василій