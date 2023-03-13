Степановъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Степановъ Андрей
Мать: Степанова Мария Фотиева
Бракосочетание
05.11.1901
Жена: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
06.09.1902
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
14.12.1903
Сын: Степановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
18.12.1907
Дочь: Степанова Анастасия
Мать ребёнка: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Степановъ Иванъ
Мать ребёнка: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
11.01.1914
Сын: Степановъ Петръ
Мать ребёнка: Степанова Евдокія
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Степанова Евдокія