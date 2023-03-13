Степановъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степановъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Степановъ Андрей

Мать: Степанова Мария Фотиева

Бракосочетание
05.11.1901

Жена: Степанова Евдокія

Рождение ребёнка
06.09.1902

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1903

Сын: Степановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1907

Дочь: Степанова Анастасия

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Степановъ Иванъ

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1914

Сын: Степановъ Петръ

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Степанова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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