Степанова (Гудкова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения19.02.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1880
Отец: Гудковъ Алексѣй
Мать: Гудкова Ульяна
Бракосочетание
05.11.1901
Муж: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
06.09.1902
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.12.1903
Сын: Степановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
18.12.1907
Дочь: Степанова Анастасия
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Степановъ Иванъ
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
11.01.1914
Сын: Степановъ Петръ
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий