Степанова (Гудкова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Гудкова) Евдокія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1880

Отец: Гудковъ Алексѣй

Мать: Гудкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Степановъ Дмитрий

Рождение ребёнка
06.09.1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1903

Сын: Степановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1907

Дочь: Степанова Анастасия

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Степановъ Иванъ

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1914

Сын: Степановъ Петръ

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Степановъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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