Дмитрий (Парфенов)
Место рождения
Дата рождения15.05.1832
Дата смерти09.07.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1832
Отец: Парфений (Памфил) Павлов
Мать: Пелагия (Фёдорова)
Бракосочетание
21.02.1850
Жена: Анна Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1852
Сын: Сильвестр Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Рождение ребёнка
04.02.1856
Дочь: Агафия Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Рождение ребёнка
27.01.1858
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: Марина Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Смерть
09.07.1881