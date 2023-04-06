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Дмитрий (Парфенов)

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.05.1832

Дата смерти

09.07.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1832

Отец: Парфений (Памфил) Павлов

Мать: Пелагия (Фёдорова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.02.1850

Жена: Анна Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1852

Сын: Сильвестр Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1856

Дочь: Агафия Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1858

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Марина Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
09.07.1881
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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