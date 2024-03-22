Анна Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Илларионова

Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

30.06.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.02.1850

Муж: Дмитрий (Парфенов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1852

Сын: Сильвестр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1856

Дочь: Агафия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1858

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Марина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
30.06.1881
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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