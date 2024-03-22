Анна Илларионова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти30.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
21.02.1850
Муж: Дмитрий (Парфенов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1852
Сын: Сильвестр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)
Рождение ребёнка
04.02.1856
Дочь: Агафия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)
Рождение ребёнка
27.01.1858
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: Марина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Парфенов)
Смерть
30.06.1881
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище