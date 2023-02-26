Пелагия (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1832

Сын: Дмитрий (Парфенов)

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1834

Сын: Пётр (Парфенов)

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1837

Дочь: Матрона (Парфёнова)

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1839

Сын: Илларион Парфенов

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Евдокия Памфилова

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1844

Дочь: Улита Памфилова

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Рождение ребёнка
05.01.1847

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1849

Сын: Иван Памфилов

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гавриил Парфенов

Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов

Смерть
Неизвестно
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