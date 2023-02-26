Пелагия (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1832
Сын: Дмитрий (Парфенов)
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
15.12.1834
Сын: Пётр (Парфенов)
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
24.03.1837
Дочь: Матрона (Парфёнова)
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
22.03.1839
Сын: Илларион Парфенов
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Евдокия Памфилова
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
?.07.1844
Дочь: Улита Памфилова
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
05.01.1847
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
18.10.1849
Сын: Иван Памфилов
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гавриил Парфенов
Отец ребёнка: Парфений (Памфил) Павлов
Смерть
Неизвестно