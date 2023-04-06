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Емельяновъ Трофимъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.09.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1818

Отец: Емельяновъ Игнатій

Мать: Емельянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Жена: Емельянова Марья

Рождение ребёнка
01.05.1839

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Емельянова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1840

Сын: Емельяновъ Андреянъ

Мать ребёнка: Емельянова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1846

Жена: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1847

Дочь: Емельяновъ Татьяна

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1849

Сын: Емельяновъ Семенъ

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1850

Сын: Емельяновъ Алексей

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1851

Сын: Емельяновъ Тимофей

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1853

Сын: Емельяновъ Александръ

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1855

Сын: Емельяновъ Кузьма

Мать ребёнка: Емельянова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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