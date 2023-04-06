Емельяновъ Трофимъ
Место рождения
Дата рождения19.09.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1818
Отец: Емельяновъ Игнатій
Мать: Емельянова Авдотья
Бракосочетание
?.01.1838
Жена: Емельянова Марья
Рождение ребёнка
01.05.1839
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Емельянова Марья
Рождение ребёнка
01.09.1840
Сын: Емельяновъ Андреянъ
Мать ребёнка: Емельянова Марья
Бракосочетание
20.01.1846
Жена: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
10.01.1847
Дочь: Емельяновъ Татьяна
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
07.04.1849
Сын: Емельяновъ Семенъ
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
10.03.1850
Сын: Емельяновъ Алексей
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
07.06.1851
Сын: Емельяновъ Тимофей
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
18.11.1853
Мать ребёнка: Емельянова Афимья
Рождение ребёнка
28.10.1855
Сын: Емельяновъ Кузьма
Мать ребёнка: Емельянова Афимья