Емельянова (Самарина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова (Самарина) Афимья

Емельянова (Самарина) Афимья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

29.12.1906

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Самаринъ Федоръ

Мать: Самарина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1846

Муж: Емельяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1847

Дочь: Емельяновъ Татьяна

Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1849

Сын: Емельяновъ Семенъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1850

Сын: Емельяновъ Алексей

Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1851

Сын: Емельяновъ Тимофей

Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1853

Сын: Емельяновъ Александръ

Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1855

Сын: Емельяновъ Кузьма

Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.12.1906
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close