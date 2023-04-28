Емельянова (Самарина) Афимья
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти29.12.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Самаринъ Федоръ
Мать: Самарина Марья
Бракосочетание
20.01.1846
Муж: Емельяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
10.01.1847
Дочь: Емельяновъ Татьяна
Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
07.04.1849
Сын: Емельяновъ Семенъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
10.03.1850
Сын: Емельяновъ Алексей
Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
07.06.1851
Сын: Емельяновъ Тимофей
Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
18.11.1853
Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
28.10.1855
Сын: Емельяновъ Кузьма
Отец ребёнка: Емельяновъ Трофимъ
Смерть
29.12.1906