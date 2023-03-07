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Емельяновъ Игнатій

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Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Петровъ Емельянъ

Мать: Емельянова Анна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
07.02.1804

Жена: Емельянова Авдотья

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ерастова Анна

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Емельяновъ Павелъ

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Рождение ребёнка
19.04.1810

Сын: Емельяновъ Федоръ

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Емельяновъ Яковъ

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Рождение ребёнка
20.09.1815

Сын: Емельяновъ Трофимъ

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1818

Сын: Емельяновъ Трофимъ

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кувшинова Аксинья

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Емельяновъ Дмитрій

Мать ребёнка: Емельянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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