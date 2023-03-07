Емельяновъ Игнатій
Место рождения
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Петровъ Емельянъ
Мать: Емельянова Анна
Бракосочетание
07.02.1804
Жена: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ерастова Анна
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Емельяновъ Павелъ
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
19.04.1810
Сын: Емельяновъ Федоръ
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Емельяновъ Яковъ
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
20.09.1815
Сын: Емельяновъ Трофимъ
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
19.09.1818
Сын: Емельяновъ Трофимъ
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кувшинова Аксинья
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Емельяновъ Дмитрій
Мать ребёнка: Емельянова Авдотья