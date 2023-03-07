Ерастова (Емельянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрастова (Емельянова) Анна

Ерастова (Емельянова) Анна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Емельяновъ Игнатій

Мать: Емельянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1833

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Ерастовъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
23.06.1835

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Ерастовъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ерастовъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
28.11.1837

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ерастовъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Ленкова Курочкина Евгения

Отец ребёнка: Ерастовъ Василий

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерастовъ Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close