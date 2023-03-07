Ерастова (Емельянова) Анна
Место рождения
Дата рождения1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Емельяновъ Игнатій
Мать: Емельянова Авдотья
Рождение ребёнка
05.05.1833
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Ерастовъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
23.06.1835
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Ерастовъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ерастовъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
28.11.1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ерастовъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Ленкова Курочкина Евгения
Отец ребёнка: Ерастовъ Василий
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерастовъ Василий