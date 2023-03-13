(Ерастова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерастова) Анна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

28.11.1837

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1837

Отец: Ерастовъ Василий

Мать: Ерастова Анна

Александровка
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