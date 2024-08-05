Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Артюхина Варвара Андриановна
Мать ребёнка: Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Артюхина Феодосия Андриановна
Мать ребёнка: Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна
Смерть
Неизвестно