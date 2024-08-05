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Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Артюхин Андриан Алексеевич

Мать: Артюхина Екатерина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин ? Андрианыч (?)

Мать ребёнка: Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Артюхина Варвара Андриановна

Мать ребёнка: Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Артюхина Феодосия Андриановна

Мать ребёнка: Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна

Смерть
Неизвестно

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