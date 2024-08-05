Артюхина Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прохорова Екатерина Андриановна

Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Артюхина Мария ? Андриановна

Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович

Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Артюхина Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич

Смерть
1902

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