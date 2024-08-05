Артюхина Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прохорова Екатерина Андриановна
Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Артюхина Мария ? Андриановна
Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович
Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Артюхина Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Артюхин Андриан Алексеевич
Смерть
1902