Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Есенин Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин ? Андрианыч (?)

Отец ребёнка: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Артюхина Варвара Андриановна

Отец ребёнка: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Артюхина Феодосия Андриановна

Отец ребёнка: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович

Смерть
Неизвестно

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