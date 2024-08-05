Артюхина (Есенина) Ксения Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Есенин Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Артюхина Варвара Андриановна
Отец ребёнка: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Артюхина Феодосия Андриановна
Отец ребёнка: Артюхин Андриан (Андрей) Андрианович
Смерть
Неизвестно