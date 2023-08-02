Фуното/Фонотов Лихтер (Левтер) Савельев (Саввич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Фунот Савва
Мать: ?
Рождение ребёнка
1795
Сын: Фуното/Фонотов Константин Лихтерович
Мать ребёнка: Фуноту Сара
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фуното/Фонотов Дмитрий Лихтерович
Мать ребёнка: Фуноту Сара
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фуното/Фонотов Савва Лихтерович
Мать ребёнка: Фуноту Сара
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фуното/Фонотов Лазарь Лифтерович
Мать ребёнка: Фуноту Сара
Смерть
1840