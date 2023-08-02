Фуното/Фонотов Лихтер (Левтер) Савельев (Саввич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов Лихтер (Левтер) Савельев (Саввич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Фунот Савва

Мать: ?

Рождение ребёнка
1795

Сын: Фуното/Фонотов Константин Лихтерович

Мать ребёнка: Фуноту Сара

Рождение ребёнка
1798

Сын: Фуното/Фонотов Дмитрий Лихтерович

Мать ребёнка: Фуноту Сара

Рождение ребёнка
1813

Сын: Фуното/Фонотов Савва Лихтерович

Мать ребёнка: Фуноту Сара

Рождение ребёнка
1836

Сын: Фуното/Фонотов Лазарь Лифтерович

Мать ребёнка: Фуноту Сара

Смерть
1840

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