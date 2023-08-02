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Фуното/Фонотов Константин Лихтерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Фуното/Фонотов Лихтер (Левтер) Савельев (Саввич)

Мать: Фуноту Сара

Рождение ребёнка
1820

Сын: Фуното/Фонотов Трифон Константинович

Мать ребёнка: Фуноту Елена

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Фуното/Фонотов) Катерина Константиновна

Мать ребёнка: Фуноту Елена

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фуното/Фонотов Леонтий Константинович

Мать ребёнка: Фуноту Елена

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Фуното/Фонотов) Феодора Константиновна

Мать ребёнка: Фуноту Елена

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фуното/Фонотов Варфоломей Константинович

Мать ребёнка: Фуноту Елена

Смерть
Неизвестно

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