Фуното/Фонотов Константин Лихтерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1820
Сын: Фуното/Фонотов Трифон Константинович
Мать ребёнка: Фуноту Елена
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Фуното/Фонотов) Катерина Константиновна
Мать ребёнка: Фуноту Елена
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фуното/Фонотов Леонтий Константинович
Мать ребёнка: Фуноту Елена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Фуното/Фонотов) Феодора Константиновна
Мать ребёнка: Фуноту Елена
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фуното/Фонотов Варфоломей Константинович
Мать ребёнка: Фуноту Елена
Смерть
Неизвестно