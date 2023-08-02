Фунот Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунот Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Фуното/Фонотов Лихтер (Левтер) Савельев (Саввич)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фуното Сергей Саввич (Савельев)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1786

Сын: Фуното/Фонотов Афанасий Савельевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Фуното/Фонотов Паниот Фонотов/

Мать ребёнка: ?

Смерть
1809

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