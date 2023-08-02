Фунот Савва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Фуното/Фонотов Лихтер (Левтер) Савельев (Саввич)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фуното Сергей Саввич (Савельев)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1786
Сын: Фуното/Фонотов Афанасий Савельевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Фуното/Фонотов Паниот Фонотов/
Мать ребёнка: ?
Смерть
1809