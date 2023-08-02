Фуното/Фонотов Афанасий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Фунот Савва
Мать: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фуното/Фонотов Илия Афанаьевич
Мать ребёнка: Фунот Настастья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Фунот Настастья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фуното/Фонотов Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Фунот Настастья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фуното/Фонотов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Фунот Настастья
Смерть
Неизвестно