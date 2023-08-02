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Фуното/Фонотов Афанасий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Фунот Савва

Мать: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Фуното/Фонотов Илия Афанаьевич

Мать ребёнка: Фунот Настастья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунот Настастья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Фуното/Фонотов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунот Настастья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Фуното/Фонотов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунот Настастья

Смерть
Неизвестно

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