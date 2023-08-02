Фуното/Фонотов Дмитрий Лихтерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Фуното/Фонотов) Февронья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фуното/Фонотов Ефим Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Фуното/Фонотов) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фуното/Фонотов Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Фуното/Фонотов) Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Фуното/Фонотов) Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно