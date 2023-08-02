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Фуното/Фонотов Дмитрий Лихтерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Фуното/Фонотов Лихтер (Левтер) Савельев (Саввич)

Мать: Фуноту Сара

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Фуното/Фонотов) Февронья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фуното/Фонотов Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Фуното/Фонотов) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1842

Сын: Фуното/Фонотов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Фуното/Фонотов) Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Фуното/Фонотов) Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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